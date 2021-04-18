Высылка российских дипломатов из Чехии обернулась митингом в Праге

Прага, 18 апреля. Чешские активисты собрались на митинг после того, как власти страны приняли решение о высылке 18 сотрудников российского посольства.

Часть митингующих поддержала решение о высылке дипломатов РФ, а часть — высказалась резко против. Акция завершилась стычкой между сторонниками и противниками России. В правоохранительных органах уточнили, что один из участников митинга был задержан.

Ранее МИД РФ выразил протест в связи с высылкой из Чехии российских дипломатов. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Прага слишком стремится угодить «заокеанским» хозяевам в Вашингтоне.