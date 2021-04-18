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Полиция разыскивает виновников стрельбы под Петербургом
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Происшествия

Полиция разыскивает виновников стрельбы под Петербургом

Мужчина устроил стрельбу на проезжей части в Волховском районе Ленобласти. Правоохранители уже установили личность нарушителя. Его разыскивают.

Санкт-Петербург, 18 апреля. Мужчина устроил стрельбу на проезжей части в Волховском районе Ленобласти. Правоохранители уже установили личность нарушителя. Его разыскивают.

Инцидент произошел на 12-м километре автодороги Деревня Кисельня — поселок Хвалово. Пассажир открыл огонь через окно машины Renault Megane, которая ехала в направлении Мурманского шоссе. Злоумышленник совершил пять выстрелов в сторону лесополосы и скрылся.

Очевидец сообщил о случившемся в полицию. Стражи порядка оперативно выехали на место происшествия. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит 40-летнему жителю Вологды. Сейчас его разыскивает полиция.

Похожий инцидент ранее произошел на юго-востоке Санкт-Петербурга, сообщал ФАН. Стрельба на свадьбе закончилась приездом полиции и скорой помощи.

ленобласть стрельба полиция
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