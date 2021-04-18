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Аналитики предупредили россиян об очередном росте цен на новостройки

Средние цены на квартиры в новостройках в апреле продемонстрировали сдержанную динамику. Тем не менее показатели еще могут заметно вырасти, сообщают консультанты.

Москва, 18 апреля. Средние цены на квартиры в новостройках в апреле продемонстрировали сдержанную динамику. Тем не менее показатели еще могут заметно вырасти, сообщают консультанты.

Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах РФ в настоящий момент составляет 95,12 тыс. руб. за «квадрат», свидетельствуют данные ЦИАН. За месяц это значение выросло на 1,4%, а за год — на 22,8%.

Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отмечает общее замедление роста цен, однако говорить о сформировавшемся тренде, по его словам, еще рано. Сейчас застройщики начнут пытаться запустить новую волну ажиотажного спроса, спекулируя возможной отменой программы льготной ипотеки в части регионов, ожидает эксперт.

Рост цен на жилье сохранится до оглашения правительством итогового решения по продлению программы льготной ипотеки, считает руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, передает «Коммерсантъ».

«Снижение цен представляется маловероятным, но спрос снизится, и с высокой степенью вероятности начнут появляться скидки и акции от застройщиков», — прогнозирует он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых оказалась крайне востребованной в России. Так заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

недвижимость рост цен новостройки
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