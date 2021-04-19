Российский малый бизнес в течение двух лет вернется к доковидным показателям

На восстановление и возвращение малого бизнеса к «доковидной» жизни понадобится не менее двух лет. При этом именно от предпринимательской инициативы зависит скорость восстановления российской экономики, уверена доктор экономических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина.

«На вакцинацию и обуздание эпидемии уйдет как минимум год. Еще столько же понадобится бизнесу, чтобы заработать в новом режиме. Причем малые предприятия будут восстанавливаться быстрее. Гораздо больше времени может потребоваться пострадавшим крупным компаниям», — пояснила экономист.

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Она добавила, что немаловажной задачей для формирования спроса на товары и услуги бизнеса является увеличение реальных доходов граждан.

«Борьба с безработицей имеет два главных вектора. Во-первых, рост усредненной покупательной способности населения, а значит, и спроса на товары и услуги в экономике. Во-вторых, сохранение работающих компаний, поддержание предпринимательского духа. Ведь существенная часть предпринимателей, теряющих бизнес в кризис, потом не возвращается к своей деятельности, а ищет работу по найму даже после восстановления экономики», — рассказала Мария Конягина.

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При этом, по словам эксперта, кризис естественным путем может открыть для начинающего бизнесмена тот предпринимательский путь, на котором в спокойные времена была высокая конкуренция или который был вообще закрыт.

«Если вы думаете начать бизнес не на последние деньги, видите перспективы, составили бизнес-план, знаете, где и чем можно выгодно гарантировать его функционирование, а также можете предсказать высокий и стабильный спрос на его результаты — дерзайте именно сейчас. Начав бизнес сегодня, можно получить шанс создать крупную корпорацию с выходом через 10-20 лет на международный уровень, обеспечить будущие поколения своей семьи не только деньгами, но и интересной работой, а главное — внести существенный вклад в развитие экономики нашей страны», — заключила Мария Конягина.

Ранее ФАН писал, как третья волна коронавируса может повлиять на малый бизнес.