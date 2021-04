Полиция Нью-Йорка застрелила подростка-инвалида

Де-Витт, 18 апреля. Полицейские округа Онондага в штате Нью-Йорк застрелили 17-летнего подростка Джадсона Альбама. Погибший страдал от психического расстройства. Инцидент произошел 4 марта. На него обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Юноша страдал от аутизма и ряда других нарушений, и посещал вместе с родителями Психиатрический центр Святого Иосифа. Во время очередного визита Альбам убежал из медцентра, и сотрудники вызвали полицию для его поисков.

Через час подросток был найден. Далее, по словам правоохранителей, Альбам не подчинился их просьбе. Они увидели в его руках «нечто похожее на пистолет» и выстрелили. Успели отреагировать сразу несколько сотрудников полиции, поэтому юноша получил девять пуль и скончался на месте.

Незадолго до этого сотрудники медцентра предупредили, что у Альбама может быть с собой пневматическое оружие.

Расследование взяла на себя Генеральная прокуратура штата.

