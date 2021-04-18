NASA уведомило об опасном приближении астероида к Земле в августе 2021 года

Вашингтон, 18 апреля. Максимальное сближение астероида 2016 AJ193 группы Аполлонов и Земли произойдет 21 августа 2021 года, сообщили в Центре исследования NASA.

Габариты космического объекта составляют 1374 на 403 метра, говорится в сообщении Центра. Астероид пройдет рядом с нашей планетой на расстоянии 3,4 млн километров.

Небесное тело такого размера считается потенциально опасным, скорость его движения достигнет 26,17 километров в секунду. Следующее появление астероида ожидается в феврале 2063 года.

Астероид под кодовым названием 2021 GW4 пролетел в опасной близости от Земли 12 апреля. Небесное тело приблизилось к планете на расстояние 38 тыс. километров, это в десять раз меньше расстояния до Луны.

Крымские ученые смогли обнаружить неизвестный ранее астероид при помощи старого советского телескопа после небольшой модернизации. Найденный космический объект временно обозначили 2021 ЕP5. Информацию, полученную от телескопа «Синтез», подтвердили в Центре малых планет, астероид доступен для изучения всем астрономам.