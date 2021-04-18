Яна Рудковская похвасталась шикарным отдыхом на Мальдивах

Мале, 18 апреля. Продюсер и светская львица Яна Рудковская с матерью, супругом и сыном Александром решили устроить себе отпуск и отправились в экзотическую страну. Выбор пал на Мальдивы, так как Яна очень любит эти края. В поездку Рудковская отправилась в минувшую пятницу. Поначалу она скрывала место своего нахождения и предложила подписчикам в Instagram самим угадать. Вариантов в эру пандемии, естественно, немного, поэтому им удалось это почти сразу: ведь Яна Рудковская неровно дышит к островам. Уже два дня подряд в соцсетях всей семьи Плющенко-Рудковских появляются публикации, повествующие о ярком отдыхе на Мальдивах.

В сторис видны кадры, на которых запечатлена шикарная вилла, где на время каникул поселилась ее семья. На огромной территории расположен бассейн и есть выход на частный пляж с рестораном.

«Роял-вилла, большой красивый бассейн, частный пляж с собственным рестораном. Все это очень красиво!» — озвучивает сторис Яна Рудковская.

Самого младшего сына Арсения чета с собой не взяла, сославшись на то, что малышу будет очень жарко на курорте. Мальчика оставили на попечение няни и дедушки.