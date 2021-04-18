«Северсталь» увеличила чистую прибыль с начала года в десять раз

Москва, 18 апреля. Чистая прибыль «Северстали» по итогам первого квартала 2021 года выросла в десять раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в сообщении компании.

Показатель чистой прибыли за период с января по март включительно составил 721 млн долларов. Выручка «Северстали» в отчетном периоде увеличилась на 27,5%, до 2,219 млрд долларов. Показатель EBITDA увеличился более чем вдвое, до 1,162 млрд долларов, а рентабельность повысилась на 20,5 процентного пункта, до 52,4%. Операционная прибыль компании выросла в 2,4 раза, до 1,021 млрд, свободный денежный поток составил 497 млн долларов, что в 9,2 раза больше прошлогодних показателей.

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первый квартал в размере 46,77 рубля за одну бумагу. Ожидается, что это решение будет одобрено на общем собрании акционеров компании, которое намечено на 21 мая.

«Северсталь» ранее опровергла претензии Евросоюза в демпинге. Как подчеркнули в компании, продукция «Северстали» экспортируется на внешние рынки в соответствии с международным законодательством и в рамках установленных квот.