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СК возбудил дело по факту доведения подростка до суицида в Воронеже
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ
Происшествия

СК возбудил дело по факту доведения подростка до суицида в Воронеже

Труп юноши был обнаружен недалеко от 17-этажного дома на Олимпийском бульваре. На основании доследственной проверки СК возбудил уголовное дело.

Воронеж, 18 апреля. Труп юноши был обнаружен недалеко от 17-этажного дома на Олимпийском бульваре. На основании доследственной проверки СК возбудил уголовное дело.

Следователи установили, что погибшим был 17-летний подросток. Правоохранители выяснили ряд фактов, на основании которых было возбуждено уголовное дело по статье о доведении несовершеннолетнего до самоубийства. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Нижнем Тагиле с девятого этажа упал молодой мужчина. Медикам удалось спасти раненого. По словам пользователей соцсетей, его неоднократно видели гулявшим по крыше, сообщал ФАН.

следственный комитет подросток самоубийство
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