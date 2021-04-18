СК возбудил дело по факту доведения подростка до суицида в Воронеже

Воронеж, 18 апреля. Труп юноши был обнаружен недалеко от 17-этажного дома на Олимпийском бульваре. На основании доследственной проверки СК возбудил уголовное дело.

Следователи установили, что погибшим был 17-летний подросток. Правоохранители выяснили ряд фактов, на основании которых было возбуждено уголовное дело по статье о доведении несовершеннолетнего до самоубийства. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Нижнем Тагиле с девятого этажа упал молодой мужчина. Медикам удалось спасти раненого. По словам пользователей соцсетей, его неоднократно видели гулявшим по крыше, сообщал ФАН.