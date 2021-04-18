Экономист объяснил, почему данные о снижении уровня бедности в России не совсем верны

Снижение уровня бедности в России можно объяснить изменением методики подсчета данных или занижением показателя прожиточного минимума. Другие факторы влияют на статистику достаточно косвенно. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

«На официальные данные по снижению бедности в России повлияли как объективные факторы, так и чудеса статистических подсчетов. К первым факторам относится восстановительный рост после предыдущего падения доходов граждан на так называемой малой базе. Что касается статистического фактора, то любое даже незначительное изменение методики подсчета или занижения показателя прожиточного минимума может выводить определенную часть граждан из опасной зоны», — рассказал эксперт.

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

Собеседник ФАН добавил, что при анализе уровня бедности в России не учитывают факт того, что значительная часть граждан, устроенных в малых и средних предприятиях, получает черную зарплату, а официальный доход равен МРОТ или немного выше. Отсюда — сложно понять, сколько на самом деле людей в России находится на пороге бедности.

«Несмотря на то, что доля малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшего от пандемии, по сравнению с крупным бизнесом или бюджетными организациями в России невелика, в этом секторе занято около трети работающих граждан страны. Конечно, проблемы предпринимательских кругов не могли не сказаться на доходы граждан, занятых в этих фирмах. Однако не секрет, что большая часть занятых в МСП имеют «конверточные» зарплаты. Поэтому для официальной статистики зарплаты таких граждан не изменились, ведь ниже МРОТ зарплату они не получали, тогда как их располагаемые доходы сократились существенно», — обратил внимание специалист.

В завершение Артем Голубев сказал, что даже рост смертности мало повлиял на статистику бедности. Пандемия здесь становится либо прямой, либо косвенной причиной сокращения населения, но это также слабо влияет на показатели. Вирус не выбирает людей по уровню дохода, поэтому рассматривать рост смертности как одну из причин сокращения прослойки людей с малым доходом не совсем верно, резюмировал экономист.