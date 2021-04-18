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Диетологи назвали семь опасных для употребления натощак продуктов
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Общество

Диетологи назвали семь опасных для употребления натощак продуктов

Употребление на голодный желудок семи популярных у россиян продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Москва, 18 апреля. Употребление на голодный желудок семи популярных у россиян продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Несмотря на то, что привычка выпивать натощак стакан воды является полезной, она может привести к проблемам с желудком или сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что регулярное употребление воды с температурой выше 65 градусов может повредить слизистую и привести к появлению в ней аномальных клеток. Такой вывод сделали российские ученые, сообщает 74ru.

Не менее вредным является и употребление кофе на голодный желудок. Этот напиток стимулирует производство кислоты в желудке, а также раздражает его слизистую. У некоторых людей он может спровоцировать рези в брюшной полости, вздутие живота, расстройство пищеварения и повышенное газообразование.

Специалисты также не советуют употреблять сутра мясо из-за того, что организм тратит много энергии на его переваривание, и хлебобулочные изделия. Злоупотребление хлебом на завтрак может вызвать резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина, пояснили эксперты.

Соки также являются вредным продуктом для употребления с утра. Они состоят из фруктовой выжимки, полностью лишенной клетчатки, что также может нанести сильный удар по поджелудочной железе, пишут ученые.

Привычка есть кислые фрукты и ягоды также является пагубной для здоровья. Дело в том, что они содержат в себе многочисленные вредные кислоты. При попадании в пустой желудок они вызывают изжогу и могут привести к аллергии, язве или гастриту.

Употребление кисломолочных продуктов натощак ученые назвали бесполезным. По их словам, кислая среда убивает все полезные лактобифидобактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах.

Не так давно стало известно, что укрепить здоровье и прожить на несколько лет дольше можно при употреблении с кашей нескольких вкусных и полезных добавок. Ими являются малина, ежевика и черника. Они содержат много антиоксидантов, которые обладают свойствами замедления старения. Также они богаты клетчаткой, которая является источником витамина С.

желудок продукты питания диетолог
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