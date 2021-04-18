Экономика стран Азии может вырасти в 2021 году на 6,5%

Боао, 18 апреля. Темпы роста ВВП стран Азии в 2021 году могут превысить 6,5%, заявил генеральный секретарь Азиатского экономического форума в Боао Ли Баодун.

По его словам, это объективный показатель, отражающий реальность восстановления экономики региона от последствий пандемии. Рост ВВП на 6,5% свидетельствует о позитивных тенденциях развития международной экономики в постпандемийную эпоху, подчеркнул Баодун. Он добавил, что это хороший знак для продвижения инициативы Пекина «Один пояс — один путь», а также программы развития Ассоциации государств Юго-Восточной Азии до марта 2025 года и концепции Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Баоский форум, который неофициально именуют «Восточным Давосом» в 2021 году проходит с 18 по 21 апреля. Участниками мероприятия станут свыше 2 тысяч гостей из более 60 стран мира.

Экономика стран Азии быстрее восстанавливается от кризиса, вызванного пандемией, нежели в Евросоюзе и США. Международный валютный фонд ранее заявил, что в ближайшие годы Китай может обогнать Соединенные Штаты по росту ВВП.