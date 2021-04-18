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Ведьма объяснила, почему Цымбалюк-Романовской снится Армен Джигарханян
Prt Scr instagram.com  /  @vitalinaromanovskaya
Шоу-бизнес

Ведьма объяснила, почему Цымбалюк-Романовской снится Армен Джигарханян

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 19:37
Ведьма Полынь посоветовала помянуть умершего, который вам приснился.

Виталина Цымбалюк-Романовская два дня назад посетила Ваганьковское кладбище, на котором похоронен ее бывший муж, народный артист СССР Армен Джигарханян. 42-летняя пианистка пошла туда не одна, а с компанией журналистов из издания «Дни.ру»: в их Instagram-аккаунте она показала, как убирается на могиле экс-супруга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пианистка призналась журналистам, что Джигарханян приходит к ней во сне и говорит, что ему плохо на том свете.

ФАН поговорил с ведьмой Аленой Полынь, она рассказала, с чем это может быть связано, а также объяснила, как можно от этого избавиться.

«Умерший приходит во сне по двум причинам: [хочет] предупредить об опасности или забрать в иной мир. Если у вас плохие отношение были с ним при жизни, то сон опасен однозначно. Если же хорошие, то чаще он предупреждает об опасности», — рассказала собеседница ФАН.

Алена Полынь добавила, что сниться могут неупокоенные по тем или иным причинам.

«Чаще всего из-за стихийных смертей, самоубийств, убийств, аварий. Таких, конечно, нужно успокаивать, и они опасны, сделать это может только специалист. Если сон произошел, необходимо его помянуть, покормив в честь памяти птиц зерном, а также по возможности молоко поставить у фото», — подчеркнула ведьма.

Ранее ведьма Полынь опровергла слухи о проклятии шоу «Последний герой».

ведьма армен джигарханян цымбалюк-романовская
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