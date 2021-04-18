Сергей Соседов прокомментировал череду публичных скандалов с Ларисой Долиной

Не успели пользователи Сети перевести дух после громкой истории с участием эстрадной певицы Ларисы Долиной и блогера Вали Карнавал на шоу «Музыкалити», как народная артистка вновь отличилась чрезмерно эмоциональным поведением на проекте «Ну-ка, все вместе!». Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал ФАН череду публичных скандалов с Долиной.

«А я не вижу никаких конфликтов у нее. Абсолютно! Она человек принципиальный, здесь никаких конфликтов нет», — объясняет поведение народной артистки эксперт в области шоу-бизнеса.

Кроме того, вины Долиной в скандалах Соседов не видит. Он считает, что недовольство звезды обусловлено провокацией со стороны.

«Это неприлично такие делать вещи, поэтому здесь не Лариса виновата. Виноват тот, кто провоцирует ее всякими дешевыми штучками, вот и все. И больше конфликтов с ней я не знаю», — заключил критик.

Prt Scr youtube.com / Gazgolder

К слову, после конфликта Ларисы Долиной и Вали Карнавал маститые представители отечественного шоу-бизнеса вступились за исполнительницу хита «Погода в доме». Так, актер Станислав Садальский назвал недостойным решение ведущего Максима Галкина пригласить на свое шоу Долину вместе с тиктокершей Карнавал, которую назвал «помойкой».

Как известно, Долина уже несколько лет возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, ее ужаснули вокальные данные Вали, из-за чего и произошел конфликт.

Продюсер Иосиф Пригожин также в споре встал на сторону Долиной. Блогеры, по его словам, обладают достаточными финансовыми возможностями, чтобы нанять себе преподавателей по вокалу и получить образование.