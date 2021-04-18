Сельское кладбище выгорело в пожаре под Челнами

Казань, 18 апреля. Сразу несколько пожаров произошли под Челнами возле сел Кувады и Нижний Суык-Су Тукаевского района.

Очевидцы сообщили, что горит сельское кладбище. В результате огня были уничтожены два строения с предметами по уходу за могилами. Также обгорели несколько оград.

Это уже второй инцидент за последние два дня. Ранее сообщалось о пожаре на мусульманском кладбище, где загорелась трава. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Похороны в Ялте закончились пожаром, сообщал ранее ФАН. Во время ЧП 11 человекпотеряли свои вещи, документы и имущество.