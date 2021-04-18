Певица Валерия поделилась новыми фото со съемок шоу «Маска»

Москва, 18 апреля. Российская певица Валерия в своем Instagram-аккаунте опубликовала новые фото со съемок шоу «Маска» и призналась, что ближе к финалу проекта эмоции стали зашкаливать у всех.

Блистательной артистке 17 апреля исполнилось 53 года. Певицу продолжают поздравлять с днем рождения ее коллеги и поклонники. Не обошлось без поздравлений и в новом выпуске популярного шоу «Маска», где Валерия является одной из судей. В своем Instagram-аккаунте звезда показала снимки в окружении других членов жюри, которые вручили имениннице роскошный букет.

«Продолжаю получать поздравления, на сей раз от моих любимых коллег по шоу «Маска». Сегодня эмоции и наши, и участников зашкаливали. Когда посмотрите, поймете, о чем говорю», — заинтриговала певица фанатов.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что исполнительница хита «Часики» по-прежнему отлично выглядит, несмотря на свой возраст.

«Валерия, вы просто прелесть! Прекрасно выглядите!»; «Обворожительны! Браво!»; «Валерия! У вас такая светлая красота и энергетика! Достояние нашей страны!» — написали фолловеры.

Зрители шоу «Маска» уже с нетерпением ждут нового выпуска. Не только Валерия заинтриговала фанатов проекта, рассказав о своих эмоциях. Поп-король Филипп в буквальном смысле начал орать после очередного разоблачения. Видео со своими неподдельными эмоциями он опубликовал в Instagram-аккаунте.