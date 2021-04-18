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Психологи составили топ-5 фраз для женщин, которые нельзя говорить мужчинам
Невские Новости  /  Мурашова Кристина
Общество

Психологи составили топ-5 фраз для женщин, которые нельзя говорить мужчинам

Некоторые безобидные на первый взгляд фразы могут ввести мужчину в состояние стресса или вовсе привести к разрыву отношений, предупредили психологи.

Москва, 18 апреля. Некоторые безобидные на первый взгляд фразы могут ввести мужчину в состояние стресса или вовсе привести к разрыву отношений, предупредили психологи.

Фраза «Нам надо поговорить» никогда не сулит ничего хорошего, поэтому всегда вызывает негатив у мужчины. Партнерам необходимо обсуждать проблемы друг с другом, однако с этого оборота дискуссии начинать не стоит. Выражение «Я с тобой не разговариваю» также стоит исключить из лексикона, чтобы не навредить отношениям.

Ревность также нередко становится камнем преткновения между влюбленными, поэтому вопрос «Кто тебе звонил?» может спровоцировать серьезный скандал. Упоминания бывших или сравнения с ними также нужно исключить в любых отношениях.

Кроме ревности, есть и другие способы покушения на личные границы, считают мужчины. Многие женщины нередко обращаются к возлюбленным с просьбой «Проводи со мной больше времени», однако сильному полу необходимы свои хобби и личное пространство.

Перспективность отношений можно определить по некоторым поступкам мужчины уже с первых свиданий, рассказала психолог Анна Неги. Сознательное дистанцирование и стремление скорее вернуть женщине случайно забытые в его квартире вещи можно считать тревожным сигналом, говорящим о недолгосрочности союза.

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