Убитый полицией Чикаго подросток оказался членом банды «Латинские короли»

29 марта в Литтл-Виллидже, одном из латиноамериканских районов Чикаго, был застрелен Адам Толедо. Юный возраст, мексиканское происхождение, а также смерть от пули полицейского Эрика Стиллмана немедленно были использованы для того, чтобы сделать подростка одним из новых символов движения BLM.

Тысячи протестующих вышли на улицы Чикаго, требуя справедливого расследования обстоятельств гибели Толедо и привлечения полиции Чикаго к ответственности.

Chicago is showing up for #AdamToledo. The Logan Square center is overflowing with people, signs and flags for justice. pic.twitter.com/co3eZNvy3u — Ariel Parrella (@ArielParrella) April 16, 2021

Мэр Чикаго Лори Лайтфут, ранее являвшаяся главой полицейского департамента, была одной из тех, кто настоял на обнародовании видеозаписи убийства Адама — видеозаписи, которая делает обстоятельства его смерти не такими однозначными. Благодаря ей, например, стало известно, что в ту ночь Адам был не один, а также что перед тем, как поднять руки и сдаться, он избавился от огнестрельного оружия.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, чем убийство Адама Толедо может грозить Чикаго и почему активисты BLM могут спровоцировать войну банд в США.

«Никаких доказательств»

Видеозапись с нательной камеры Эрика Стиллмана попадала в социальные сети кусками, пока мэр Чикаго не приняла решение предоставить ее на суд общественности в полном виде. Градоначальница, принадлежащая к Демократической партии, подчеркнуто соблюдала нейтралитет. Этот нейтралитет, правда, вышел весьма своеобразным — настаивая на том, что нельзя устраивать самосуд и необходимо оценивать ситуацию взвешено, Лайтфут заявила о том, что в местной полиции «за долгие годы укоренился систематический расизм».

Также Лайтфут отказалась говорить, держал ли подросток оружие в руках в момент стрельбы. Вместо этого она заявила, что не увидела «никаких доказательств» того, что Адам стрелял в Стиллмана. Правда, мэр признала, что после выстрела офицер сразу бросился оказывать подростку первую помощь и настоятельно попросила отметить этот факт.

Стоит признать, что Лайтфут оказалась в весьма щекотливом положении — да, она первая чернокожая женщина-мэр Чикаго и открытая лесбиянка. Казалось бы, сразу по нескольким пунктам выигрывает в глазах либеральной общественности, однако все не так просто.

Ранее Лайтфут руководила полицией Чикаго и не могла не знать об особенностях обеспечения безопасности в городе, поделенном между собой членами латиноамериканских и афроамериканских банд. Более того, не так давно Лайтфут подверглась критике из-за того, что предоставила более 280 миллионов долларов на нужды Департамента полиции Чикаго, — вместо того, чтобы направить их на обеспечение малоимущих членов общин, наиболее пострадавших от пандемии.

Вряд ли бы после такого либеральному мэру простили открытую поддержку полиции.

Выстрел, ложь и видео

Полиция прибыла в Литтл-Виллидж после сообщения о выстрелах в одном из кварталов.

На видеозаписи можно наблюдать, как Адам Толедо убегал от офицеров.

Эрик Стиллман гнался за ним и кричал, приказывая остановиться. Подросток в итоге замедлился и быстро достал пистолет, перекинул его через забор — в этот момент Стиллман и выстрелил. Когда пуля попала в Толедо, в его руках действительно «был только воздух», о чем не раз упоминали либеральные активисты.

Адина Вейсс Ортис, адвокат семьи Толедо, заявила, что Адам сразу бросил оружие по приказу полицейского.

«Я не знаю, было у полицейского время отреагировать или нет. Но я уверена, что офицеров полиции обучают не стрелять в невооруженных людей» — заявила адвокат во время одной из пресс-конференций.

Любые попытки оппонентов сослаться на то, что Адам за миллисекунды до выстрела избавился от оружия, разбивались об аргумент «никто не вправе убивать ребенка».

Отдельные сознательные граждане принялись распространять в сети фотографии офицера, застрелившего Толедо. Стиллмана тут же описали как классического жестокого полицейского, который и подобную службу выбрал исключительно для реализации своих садистских наклонностей.

ERIC STILLMAN, badge no. 19277 of CPD is the officer that murdered #AdamToledo and lied about his level of compliance to justify his act. pic.twitter.com/fNtSLdt6Dh — ???? prince dummy ⭐ (@fyovore) April 16, 2021

Некоторые и вовсе возмутились призывам ознакомиться с видеозаписью случившегося, мотивируя тем, что просмотр видео — «травма для большого количества людей». Защитникам полиции поставили в вину, что они считают нормальным, что Стиллман выстрелил быстро.

I think it's important to watch the whole video https://t.co/Mk5OOWTd2B He just shot a gun 8 times at 4am, and was armed 838ms that's less than 1 second before he was shot. Tragic of course. But this tweet isn't really accurate. — Peter Pham (@peterpham) April 15, 2021

«Маленький убийца»

Сразу после смерти Адама Толедо описывали как милого и доброго мальчика, который мечтал стать полицейским и никогда не мог причинить никому зла. Однако подобный образ разрушился практически сразу — после вопроса о том, что он вообще делал в ночное время в одном из не самых благополучных районов Чикаго.

Adam Toledo was 13-years-old.



He complied and had his hands up.



Chicago police killed him with a shot to the chest and then lied that he posed an imminent threat.



The Toledo family deserves justice and accountability. pic.twitter.com/LAjZU8ZNzM — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) April 15, 2021

Как оказалось, в школе Адам учился в спецгруппе для тяжелообучаемых детей. По мнению преподавателей, именно этот факт привел к «маргинализации» подростка — он с самого начала был отделен от общения с обычными детьми. Учителя отметили, что у Адама были хорошие способности к каллиграфии и рисованию, однако таким детям спецкурсы по искусству никто не предлагает. Вместо этого Адам расписывал школу граффити.

Также школьный персонал сообщил, что в какой-то момент Адам изменился — пришел с сережкой в ухе, сбрил кусочек брови, а на уроке труда вырезал из бумаги пистолет.

Кроме того, в последний год Адам говорил о том, что обрел «семью» в лице своих друзей из соседнего района, которые «позаботились о нем». После гибели подростка в социальных сетях также стали появляться трибьюты, в которых друзья из соседнего района называли Толедо «Маленьким убийцей» или же Bvby Diablo.

Chicago Police have released the body camera footage of the police shooting death of armed teen, Adam Toledo, who was known in gang circles as "Lil' Homicide" and "Bvby Diablo." https://t.co/6sv4Rg813v pic.twitter.com/81lwI36ik9 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 15, 2021

Разговоры о принадлежности подростка к одной из латиноамериканских банд Чикаго учащались. Вскоре после убийства Толедо Департамент полиции применил к Эрику Стиллману административное отстранение — часть обычного протокола, а не наказание. Полицейский сдает оружие, проходит проверку, а также психиатрическое освидетельствование, чтобы в дальнейшем вернуться к работе.

Также полиция Чикаго отозвала всех офицеров с выходных. По официальной версии — из-за угрозы массовых погромов со стороны протестующих и скорбящих по Адаму Толедо. Однако появились сведения о том, что банда «Латинские короли» будет мстить за своего убитого члена — Адама Толедо.

Предполагалось, что «Латинские короли» будут стрелять по немаркированным полицейским машинам. По неподтвержденной информации, Рубен Роман, 21-летний спутник Адама, задержанный в ту же ночь, был одет в толстовку с желто-черной эмблемой данной преступной группировки. Кроме того, когда полиция нагрянула в Литтл-Виллидж, Рубен и Толедо как раз стреляли по проезжающим машинам. Восемь выстрелов были сделаны из пистолета Адама. Также выяснилось, что Адам отсутствовал дома в течение нескольких дней перед своей гибелью.

Вполне вероятно, что полицейские Чикаго прервали обряд посвящения в члены банды. Как правило, они проходят под «присмотром» одного из старших наставников, которым, по всей вероятности, выступил Рубен.

Обряд посвящения в члены банды в большинстве случаев связан с совершением преступления, чаще всего — насильственного характера. Конечно, «Латинские короли» не отличились такой жестокостью как всемирно известные «Мара Сальватруча», но достаточных оснований утверждать, что Адам не должен был никого убить в качестве доказательства верности банде, нет.

Жертва, но не мученик

Глава профсоюза полицейских Чикаго отметил, что действия Эрика Стиллмана были «стопроцентно оправданы».

Мэр Лори Лайтфут не рискнула публично соглашаться с Департаментом полиции, но сказала вещь, весьма точно отражающую случившееся:

«Мы потеряли Адама»

Адама действительно потеряли, причем задолго до 29 марта.

Протесты BLM, прокатившиеся по Соединенным Штатам, во многом продемонстрировали беспомощность американской полиции. Вот только привело это не к торжеству демократии, а к тому, что вместо связанных протоколом полицейских в таких городах как Чикаго функции обеспечения порядка во время погромов взяли на себя местные банды. Иногда с полного одобрения должностных лиц муниципалитета, а иногда — по их настоятельной просьбе.

Обвинять белого полицейского в жестокости и расизме при новой администрации гораздо безопаснее, чем жаловаться на группировки, расстреливающие всех, кто входит в чужой район без предупреждения, шумит, да еще и имеет «не тот» оттенок кожи. Обвинение в «систематическом расизме» тут уже не сработает.

Члены латиноамериканских и афроамериканских банд защищали свои кварталы и даже брали на себя опеку над нуждающимися. И всегда были открыты к приему «новобранцев», в числе которых оказался и Адам Толедо.

Atty 4 officer who shot 13 yr old teen-

What was teen doing in ally with gun & man, who had warrant out for him-gun possession?

"The Latin Kings are 1s who recruited [Toledo], branded him with a tattoo & then had him out there in middle of the night shooting at passing-by cars-" pic.twitter.com/k6OW9d5YTO — Blanche Victoria (@tammytabby) April 17, 2021

13-летний подросток действительно стал жертвой, причем одной из многих, вот только записывать его в галерею персонажей BLM было бы ошибочно.

Мэр Чикаго в настоящий момент ходит, что называется, по тонкому льду — если она открыто поддержит полицию Чикаго, то навлечет на себя гнев не только со стороны либеральных активистов, но и латиноамериканских банд.

Shook Ones: Chicago P.D. Alerts Cops That Latin Kings Gang Plan Retaliation Shooting Over Adam Toledo Killing https://t.co/E48SZ8oik3 pic.twitter.com/0RQl9otLHh — Bossip (@Bossip) April 5, 2021

Если же Лайтфут начнет действовать по классической методичке BLM, то сама дискредитирует полицию в разрываемом войной банд городе. «Латинские короли» и дружественные им группировки почувствуют поддержку и могут решиться открыто мстить и диктовать свои условия правоохранительным органам. Их соперники, среди которых, например, крупнейшая афроамериканская банда Qrips (которая в свое время вдохновила создателей компьютерной игры GTA), решат поставить «зарвавшихся» противников на место.

Но вполне возможно, что активисты BLM, активно подогревающие истерию вокруг расистского мотива убийства Толедо, действуют вполне осознанно и целенаправленно втягивают крупнейший город США в войну банд.

Которой только и не хватало для полного хаоса.