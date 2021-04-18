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«Посуду моем водой из пруда»: последствия коммунальной аварии в мордовском селе
pixabay.com  / 
Общество

«Посуду моем водой из пруда»: последствия коммунальной аварии в мордовском селе

Уроженец Мордовии поделился в Сети одним из способов выживания без питьевой воды. По словам мужчины, жителям села Новое Синдрово Краснослободского района приходится мыть посуду жидкостью из ближайшего водоема.

Саранск, 18 апреля. Уроженец Мордовии поделился в Сети одним из способов выживания без питьевой воды. По словам мужчины, жителям села Новое Синдрово Краснослободского района приходится мыть посуду жидкостью из ближайшего водоема.

«Второй месяц уже берем воду с пруда. Она грязная, ей моем посуду, и так второй месяц уже», — комментирует свое видео пользователь Сергей.

Как разъяснили ФАН в районной администрации, вода в трубопроводе замерзла в сильные морозы. Еще одна причина — низкая потребность в воде. Один из домов — нежилой. Поэтому сеть с застывшей жидкостью «прихватила» центральный водопровод. На данный момент без живительной влаги вынуждены обходиться десять семей.  

«Глава поселения по договоренности с людьми и их запросам подвозит воду. Соответственно, они могут брать у других соседей. На место выезжал наш «Водоканал». Рабочие пробовали отогреть трубу, но пока не получается», — пояснил первый заместитель главы Краснослободского района Александр Горбылев.

По словам чиновника, проблема решится совсем скоро. С потеплением трубопровод оттает и вода вновь будет поступать в дома селян.

Ранее ФАН писал о коммунальном коллапсе в Мордовии. Десятки многоквартирных домов Рузаевки несколько дней утопают в нечистотах.

мордовия саранск коммунальная авария
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