Россиянам рассказали, как заработать на аренде частных домов

Москва, 18 апреля. Увеличить сумму денежных средств, поступающих со сдачи дачного дома в аренду возможно несколькими способами.

Широко известно, что загородные дома, как правило, арендуют на сезон с мая по октябрь. Домовладельцы в Московской области, к примеру, могут зарабатывать примерно 360 тыс. рублей, однако доходность можно повысить как минимум в два раза. Об этом пишет «Российская газета».

Дачи на новогодние праздники стоят порядка 55-65 тыс. рублей в сутки. Если заполнить все окна в период зимних вакаций, то дом может принести около 400 тыс. рублей за этот период, что в общей сумме составит примерно 750 тыс. рублей.

На данный момент в России наблюдается повышенный спрос на частные дома, который связывается с закрытием границ. Приближаются майские праздники. Естественно, что многие россияне уже ищут варианты для отпуска.

Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова отмечает, что сейчас в России набирает популярность аренды частного жилья на целый сезон. Для того чтобы повысить стоимость аренды, владельцам домов советуют выделить естественные плюсы объекта, отремонтировать коммуникации, покрасить необходимое и украсить интерьер.

Владельцы садовых участков смогут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Минфина РФ.