Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 18:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:23
Экономика
Киев нанес ущерб сельскому хозяйству Крыма на 200 млрд рублей
18:21
Общество
«Посуду моем водой из пруда»: последствия коммунальной аварии в мордовском селе
18:18
Экономика
Экономист объяснил, почему данные о снижении уровня бедности в России не совсем верны
18:17
Происшествия
Таксист из Новотроицка поверил лжесотруднику ГИБДД и лишился денег
18:11
Происшествия
Возле Новороссийска в Черном море произошло землетрясение
18:08
Происшествия
Девушка-водитель сбила байкера и протащила его на крыше авто в Петербурге
18:06
Шоу-бизнес
Сергей Соседов прокомментировал череду публичных скандалов с Ларисой Долиной
18:04
Общество
«Мурашки бегут по коже»: кинокритик Дементьев о ремейке «Иронии судьбы»
18:00
Политика
Высылка российских дипломатов из Чехии обернулась митингом в Праге
17:59
Шоу-бизнес
Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров обещает эмоциональный взрыв в полуфинале
17:59
Весь мир
Полиция Нью-Йорка застрелила подростка-инвалида
17:58
Происшествия
Полиция разыскивает виновников стрельбы под Петербургом
17:58
Экономика
Аналитики предупредили россиян об очередном росте цен на новостройки
17:47
Общество
NASA уведомило об опасном приближении астероида к Земле в августе 2021 года
17:46
Экономика
«Северсталь» увеличила чистую прибыль с начала года в десять раз
17:45
Происшествия
СК возбудил дело по факту доведения подростка до суицида в Воронеже
17:43
Общество
Диетологи назвали семь опасных для употребления натощак продуктов
17:42
Экономика
Экономика стран Азии может вырасти в 2021 году на 6,5%
17:33
Происшествия
Сельское кладбище выгорело в пожаре под Челнами
17:29
Шоу-бизнес
Певица Валерия поделилась новыми фото со съемок шоу «Маска»
Все новости
Экономист Виноградов указал на плачевное состояние экономики Турции
pixabay.com  /  MuratSoyluoglu
Экономика

Экономист Виноградов указал на плачевное состояние экономики Турции

Явных проблем в экономике Турции много, но выделить ключевую не представляется возможным. Об этом рассказал экономический обозреватель Александр Виноградов.

Анкара, 18 апреля. Явных проблем в экономике Турции много, но выделить ключевую не представляется возможным. Об этом рассказал экономический обозреватель Александр Виноградов.

По его словам, Турция исчерпала предел роста как развивающаяся страна. Государство не может нарастить экспорт из-за отсутствия спроса, а повышать ценовую привлекательность своей продукции можно только за счет девальвации, уточнил эксперт в статье для «Бизнес Online».

Он подчеркнул, что ситуацию могло бы спасти снижение налогов и «раскрепощение» местных предпринимателей, но вероятность такого сценария крайне мала. Иные способы экономического развития тоже неприменимы для Турции, считает Виноградов. По его словам, ресурсов дешевой рабочей силы у страны нет, добиться торговых преференций от ЕС Анкара тоже не в состоянии, а контроль финансовых потоков лишь загонит ситуацию в тупик.

Тем временем население страны недовольно безостановочным ростом цен при падении реальных доходов. Уровень инфляции в Турции в настоящее время составляет 17%.

Ранее заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста раскритиковал турецкие власти, которые, с его точки зрения, пытались лишить страну права проведения Евро-2020. Возможно, желание провести чемпионат по футболу связан с плачевной экономической ситуацией в государстве.

турция кризис экономика турции
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Экономист Виноградов указал на плачевное состояние экономики Турции
Рейтинг@Mail.ru