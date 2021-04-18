Экономист Виноградов указал на плачевное состояние экономики Турции

Анкара, 18 апреля. Явных проблем в экономике Турции много, но выделить ключевую не представляется возможным. Об этом рассказал экономический обозреватель Александр Виноградов.

По его словам, Турция исчерпала предел роста как развивающаяся страна. Государство не может нарастить экспорт из-за отсутствия спроса, а повышать ценовую привлекательность своей продукции можно только за счет девальвации, уточнил эксперт в статье для «Бизнес Online».

Он подчеркнул, что ситуацию могло бы спасти снижение налогов и «раскрепощение» местных предпринимателей, но вероятность такого сценария крайне мала. Иные способы экономического развития тоже неприменимы для Турции, считает Виноградов. По его словам, ресурсов дешевой рабочей силы у страны нет, добиться торговых преференций от ЕС Анкара тоже не в состоянии, а контроль финансовых потоков лишь загонит ситуацию в тупик.

Тем временем население страны недовольно безостановочным ростом цен при падении реальных доходов. Уровень инфляции в Турции в настоящее время составляет 17%.

Ранее заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста раскритиковал турецкие власти, которые, с его точки зрения, пытались лишить страну права проведения Евро-2020. Возможно, желание провести чемпионат по футболу связан с плачевной экономической ситуацией в государстве.