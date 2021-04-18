Роспотребнадзор назвал заболевания, при которых не стоит прививаться «ЭпиВакКороной»

Москва, 18 апреля. Людям с некоторыми заболеваниями стоит отнестись с осторожностью к прививке от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона», рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Вакцину от центра «Вектор» особенно осторожно нужно применять при хронических болезнях почек и печени, проблемах с кроветворной системой, эпилепсии, а также при аутоиммунных и эндокринных недугах. Прививку следует отложить пациентам с ОРВИ и острыми инфекционными заболеваниями ЖКТ.

Нельзя проходить вакцинацию «ЭпиВакКороной» при наличии аллергических реакций в анамнезе, непереносимости одного из компонентов препарата, иммунодефиците, беременности или кормлении и онкологических недугах. Привиться также не смогут несовершеннолетние граждане, предупредили в Роспотребнадзоре.

Вакцина, разработанная сотрудниками центра «Вектор», формирует три линии иммунной защиты от коронавируса. Гибель зараженных клеток предотвращает распространение вируса по всему организму, отметили ранее специалисты.