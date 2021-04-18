Банги, 18 апреля. Жизнь Центральноафриканской Республики возвращается в стабильное и мирное русло. Жители страны снова чувствуют себя в безопасности после нескольких месяцев террора со стороны боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Премьер-министр Фирмен Нгребада сообщил, что полным ходом идет нормализация обстановки в городе Боали на юго-западе ЦАР.

Кроме того, мир установился в населенных пунктах Боссембеле и Ялоке в западной части страны и Боссемптеле на северо-западе.

Центральноафриканцы благодарят Вооруженные силы ЦАР (FACA) за их борьбу с бандитами. Кроме того, они отмечают помощь союзников республики. Российские инструкторы обеспечили высокий уровень подготовки FACA, а партнеры из Руанды поддержали военнослужащих.

Национальная армия разгромила «Коалицию». Силовики ликвидируют отдельные преступные элементы, которые остались после нейтрализации бандформирований.

Центральноафриканские власти сосредоточились на восстановлении страны после бесчинств боевиков.

Недавно глава правительства Нгребада сообщил, что FACA взяли под контроль поселение Кабо на севере ЦАР. Кроме того, военнослужащие освободили города Батангафо и Кага-Бандоро. Успехи армии приближают республику к окончательной фазе операции по зачистке территории и полному установлению мира.