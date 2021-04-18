Лена Миро объяснила травлю певицы Зиверт

Москва, 18 апреля. Блогер Лена Миро встала на защиту популярной певицы Зиверт, которую затравили из-за попавших в Сеть старых снимков.

По Сети гуляют кадры с девушкой, похожей в молодости на Зиверт. Интернет-пользователи ополчились на звезду, заявив, что она начинала свой путь с ночного клуба, работая танцовщицей или стриптизершей. При этом никаких точных данных на этот счет нет.

Миро объяснила, что злопыхатели злятся и не могут простить трех вещей: ум, красоту и молодость. А в случае с Зиверт, которая обладает всеми тремя факторами, еще и талант. Поэтому в Сети готовы ухватиться за любой намек, чтобы уничтожить талантливого человека.

vk.com / Лена Миро

При этом Миро не видит ничего плохо, если Зиверт начинала свой путь с ночного клуба. По ее словам, лучше пойти таким путем, чем добиваться поставленных целей, продавая себя.

«Меня тошнит, когда серая толпа ничтожеств пытается опорочить талантливого человека. Зиверт не замечена в смене партнеров. <…> Сама собирает залы», — написала Миро в своем «Живом журнале».

Блогер пристыдила завистников певицы, а саму звезду призвала не переживать по этому поводу. Травля, по мнению Миро, — показатель, что певица «молодец».

Большой поклонницей творчества Зиверт является Алла Пугачева. Народная артистка с восторгом говорит о работе знаменитости.