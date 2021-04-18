Президент Словакии поддержала Чехию в вопросе высылки российских дипломатов

Братислава, 18 апреля. Словацкий президент Зузана Чапутова поддержала руководство Чехии, которое приняло решение выслать 18 российских дипломатов из страны.

Чапутова сказала, что Словакия внимательно наблюдает за подрывными действиями зарубежных спецслужб против Чехии и поддерживает принятые ею решения, сообщают местные СМИ. В таком же ключе высказался и словацкий министр иностранных дел Иван Корчок. По его словам, решение руководства Чехии якобы связано со взрывом 50 тонн боеприпасов на складе во Врбетице в 2014 году.

Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что будет говорить о «деле Врбетице» на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза. Чешское руководство предполагает, что спецслужбы России могут быть «причастны» к взрыву 2014 года.