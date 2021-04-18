Спасатели сняли женщину со льдины в Омске

Омск, 18 апреля. Жительница города упала с Ленинградского моста, проплыла в ледяной воде несколько метров, забралась на льдину и стала звать на помощь. Очевидцы вызвали спасателей.

Погодные условия для спецоперации по извлечению женщины из водоема были сложными, дул сильный ветер. Течение Иртыша быстрое, расстояние между льдиной и берегом постоянно менялось. Спасатели боялись расколоть льдину своими действиями, поэтому с использованием спецтехники они в гидрокостюмах добрались до пострадавшей и пришвартовали ее «корабль» к берегу.

После специалисты передали спасенную бригаде скорой помощи. Госпитализация пациентке не понадобилась. Сама женщина призналась, что не помнит, как упала в воду. Эксперты списывают это на шоковое состояние омички. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спасатели сняли с отколовшейся льдины девять рыбаков в Нижегородской области, сообщает ФАН.