Огонь уничтожил нежилой дом в Татарстане

Казань, 18 апреля. Сотрудники МЧС прибыли по сигналу тревоги в село Уркуш, где на улице Подгорная полыхал деревянный дом.

Спасатели установили, что постройка была бесхозной. Пожарные постарались максимально быстро локализовать пламя, учитывая большой риск того, что оно перекинется на другие постройки. Спасти дом не удалось, он сгорел практически полностью. Площадь пожара составила 41 кв.м. Сейчас эксперты выясняют, что могло привести к возгоранию. Версия поджога не исключается.

В Подмосковье в огне оказалась нежилая постройка. В ходе тушения спасатели обнаружили внутри трупы двух детей и женщины, сообщал ФАН.