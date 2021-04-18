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Новый герой «Сокола и Зимнего солдата» не понравился зрителям
Кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат»
Общество

Новый герой «Сокола и Зимнего солдата» не понравился зрителям

Фанаты не первый раз критикуют Marvel за странные камео в их сериалах. Только зрители успокоились после появления Эвана Питерса в «ВандаВижн», как подоспел «Сокол и зимний солдат».

Лос-Анджелес, 18 апреля. Фанаты не первый раз критикуют Marvel за странные камео в их сериалах. Только зрители успокоились после появления Эвана Питерса в «ВандаВижн», как подоспел «Сокол и зимний солдат».

Волна негодования поклонников понятна, ведь студия сама подогревает интерес к своим проектам, делая громкие заявления. Так, чтобы привлечь внимание аудитории к сериалу «Сокол и зимний солдат», создатели пообещали много сюрпризов. Авторы в предваряющих интервью заявляли, что зрители будут ошеломлены несколькими камео. Однако все оказалось не столь масштабно.

В новом эпизоде «Сокола и зимнего солдата» должен был появится новый персонаж вселенной Marvel, которого еще не было на экране. По словам шоураннеров, героя сыграет популярный актер. Отчасти так и произошло, вот только многие зрители так не поняли, что за персонаж заглянул в историю.

Речь идет о Валентине Аллегре де Фонтейн, роль которой сыграла Джулия Луи-Дрейфус. Некоторые фанаты на тематических форумах отметили, что не поняли историю героя, поскольку не знают все содержание комиксов.

Студия Marvel задумалась о выпуске сериала про Росомаху. Многосерийный фильм про мутанта с адамантиевыми когтями для Disney+ находится на ранних стадиях разработки.

сериал комиксы marvel сокол и зимний солдат
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