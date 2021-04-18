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Московские собаки и их хозяева поучаствовали в забеге на скорость и выносливость. ФАН-ТВ
Общество

Московские собаки и их хозяева поучаствовали в забеге на скорость и выносливость. ФАН-ТВ

Более 200 четвероногих, а также их активные хозяева приняли участие в ежегодном кроссе «Быстрый пес».

Необычный забег проходит в Битцевском лесу столицы уже в третий раз. В нем участвуют как профессиональные бегуны, так и любители в компании собак разных пород и весовых категорий. В этом году на дистанцию вышли 250 хвостатых спортсменов. Вместе с хозяевами они преодолели два километра.

«Победитель определяется только по времени. Это не значит, что нужно стартовать из первых рядов и бежать, это означает, что у каждого есть свое персональное время, которое определяется специальной системой. Пять лучших собак со своими хозяевами становятся победителями и призерами», — пояснил организатор кросса Дмитрий Тарасов.

Как рассказали участники и сами владельцы собак, основными трудностями для питомца могут стать отвлекающие факторы во время кросса, а также недостаточная подготовка перед самими соревнованиями.

«Несмотря на маленький рост и короткие лапки, она очень быстрая, поэтому надеюсь, что она мне будет помогать двигаться к цели. Мы не так много, но несколько раз тренировались на дистанции в несколько километров, поэтому она их хорошо переносит. На руках нести не придется», — прокомментировала участница забега, владелица карликовой таксы Елена.

В будущем организаторы планируют сделать отдельный классифицированный забег, где победитель будет определяться в зависимости от породы собаки и ее габаритов.

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