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Загадочные вспышки в ночном небе Печоры озадачили горожан
pixabay.com
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Общество

Загадочные вспышки в ночном небе Печоры озадачили горожан

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 17:30
Жители города Печора Республики Коми обсуждают в Сети вспышки, наблюдавшиеся в небе над городом 17 апреля. Видео, на котором запечатлено необычное явление, выложено во «ВКонтакте».

Печора, 18 апреля. Жители города Печора Республики Коми обсуждают в Сети вспышки, наблюдавшиеся в небе над городом 17 апреля. Видео, на котором запечатлено необычное явление, выложено во «ВКонтакте».

Ролик можно найти в группе «Жесть Коми» в соцсети. На кадрах, снятых автомобильным видеорегистратором, видны блики, которые с разной периодичностью мерцают вдали. Вместо описания видео в публикации спрашивается мнение подписчиков об их происхождении.

Один из комментаторов пошутил, что вспышки — это включенный китайский ксенон, другой — что работает сварщик-студент. В числе прочих версий гроза, взрыв, замыкание и происки НАТО.

Популярностью среди интернет-пользователей часто пользуются не только ролики с таинственными явлениями, но и с животными. Так, недавно в Сети обсуждали видео с попыткой побега белой медведицы из Пермского зоопарка. Кадры, на которых видно, как самка старается открыть замок вольера, повеселили зрителей.

вконтакте коми печора
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