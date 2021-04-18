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Жители ЦАР выступили за продление полномочий некоторых членов правительства
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей
Весь мир

Жители ЦАР выступили за продление полномочий некоторых членов правительства

Центральноафриканцы оценили усилия ряда министров. Они верят, что президент заметил их успехи и оставит в составе правительства.

Банги, 18 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера предупредил, что состав правительства изменится. Однако до сих пор неизвестно, кто займет в нем место.

В социальных сетях активно обсуждают будущий кабмин. Тем временем журналисты решили узнать у жителей ЦАР, как они оценивают работу министров и кого бы хотели и дальше видеть во главе ведомств.

У каждого члена правительства разный опыт работы: кто-то занимает свое место пять лет, а кто-то всего два. Однако население интересует не время, а результаты, которых они успели добиться. Некоторые политики удостоились высокой похвалы в свой адрес.

Среди них глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Жители страны считают ее бойцом, которая смогла вывести дипломатию на совершенно новый уровень. Они оценили ее высокий профессионализм, которому не помешала даже попытка государственного переворота, предпринятая боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Сильви Байпо-Темон
facebook.com  / Sylvie Baïpo Tèmon

Байпо-Темон доказала, что президент Туадера может доверять ей и продление ее полномочий станет логичным шагом.

Похвалу заслужила и министр обороны Мари-Ноэль Кояра. Ее трудолюбие стало одним из факторов, которые обеспечили победу вооруженных сил (FACA) над CPC. Именно при ней с консультативной помощью российских инструкторов армия ЦАР и ее руандийские союзники вышли на новый более высокий уровень.

Мари-Ноэль Кояра
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Министр здравоохранения Пьер Сомсе тоже имеет все шансы на продолжение работы. В период мировой пандемии COVID-19 уровень заболевания в республике остается достаточно низким. Политик доказал, что на него можно рассчитывать и здоровье населения остается его главным приоритетом.

Пьер Сомсе
africacdc.org  / Africa CDC

При этом жители страны выступают против некоторых руководителей ведомств. Среди них и те чиновники, которых уже уволили. Махамат Таиб Якуб ранее возглавлял министерство торговли и промышленности. Режис Лионель Доунда потерял пост главы министерства молодежи и спорта за растраты.

В целом население африканской страны довольно работой, которую проделало правительство премьера Фирмена Нгребады. Жители ЦАР уверены, что президент Туадера по достоинству оценит политиков и выберет тех из них, кто продолжит восстанавливать республику и гарантирует ее процветание.

Центральноафриканский лидер уже обращал внимание, что хочет представить в кабмине интересы всех граждан и обеспечить национальное единство. Недавно Туадера подписал указ о создании комитета поддержки республиканского диалога. Группа из девяти человек займется подготовкой общенациональных консультаций с участием главы государства. Первое из них пройдет уже завтра, 19 апреля.

африка цар
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