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Джанабаева показала трогательное фото новорожденной дочери от Меладзе
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov
Шоу-бизнес

Джанабаева показала трогательное фото новорожденной дочери от Меладзе

Певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками трогательным снимком новорожденной дочери, которая появилась на свет в начале недели.

Москва, 18 апреля. Певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками трогательным снимком новорожденной дочери, которая появилась на свет в начале недели.

Артистка рассказала о своем интересном положении, когда скрывать беременность было уже невозможно. Она опубликовала на странице в Instagram красивые снимки с округлившимся животом.

Ребенок Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился 12 апреля, но певец поделился радостной новостью только 14 апреля, когда принимал участие в съемках КВН. Имя малышки супружеская пара не рассекретила, но экс-солистка группы «ВИА Гра» не удержалась и сделала снимок крохотной ручки новорожденной.

«Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас», — написала 42-летняя артистка.

Prt Scr instagram.com  / @albinadzhanabaeva

Поклонники с большим восторгом оценили фотографию малышки и оставили теплые слова в адрес новоиспеченной мамы.

«Ура! С рождением принцессы»;

«Какое счастье! Поздравляю!»;

«Боже, как это мило! Поздравляю вас еще раз! Счастье и здоровья малышке и всей вашей семье»;

«Поздравляем! Пусть принцесса растет здоровенькой и счастливой!» — пишут фанаты.

У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе двое сыновей Константин и Лука. Теперь в их семье появилась долгожданная дочь. У певца еще есть взрослые дети от первого брака.

фото меладзе джанабаева
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