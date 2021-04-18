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Итальянский аналитик рассказал о причинах давления США на Россию
pixabay.com
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Политика

Итальянский аналитик рассказал о причинах давления США на Россию

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 17:00
Президент США Джозеф Байден хочет продемонстрировать опасность Америки и достичь своих геополитических целей. Такое мнение высказал итальянский аналитик Дарио Фаббри.

Рим, 18 апреля. Президент США Джозеф Байден хочет продемонстрировать опасность Америки и достичь своих геополитических целей. Такое мнение высказал итальянский аналитик Дарио Фаббри.

Американский лидер не хочет развязывания войны с Россией, но хочет показать, насколько Соединенные Штаты могут быть опасны, считает эксперт.

Фаббри допускает, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным американский глава Джо Байден покажет нейтралитет в вопросе Украины. Однако президент США может потребовать у России отдалиться от Китая и снизить присутствие в Средиземноморском и Ближневосточном регионах, добавил аналитик.

Еще одна причина давления со стороны Соединенных Штатов Америки — попытка сблизиться с ведущими европейскими странами. Для этого Джозеф Байден также использует риторику общего врага.

Федеральное агентство новостей  / 

«Администрация Байдена уверена, что предыдущая испортила отношения с основными европейскими странами, что привело к их отдалению от США, и теперь Вашингтон пытается с ними сблизиться, используя как повод общего врага», — сказал Дарио Фаббри.

Ранее американский лидер Джо Байден созвонился с президентом России Владимиром Путиным и предложил провести встречу.

путин сша байден
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