Минимум восемь человек погибли при сходе поезда с рельсов в Египте

Каир, 18 апреля. Очередная трагедия на железной дороге произошла в районе египетской деревни Сандхур. Поезд, следовавший из столицы в Мансуру, сошел с рельсов и опрокинулся.

По предварительным данным, что в результате аварии погибли восемь человек. Предполагается, что количество жертв ЧП может возрасти. Около 100 пассажиров получили травмы, медики оказывают им необходимую помощь.

На место крушения поезда прибыл министр транспорта и коммуникаций Камель аль-Вазир. Сотрудники экстренных служб выясняют причину аварии и все обстоятельства произошедшего.

Десятки человек погибли в ДТП с участием автобуса в Египте, сообщал ФАН.