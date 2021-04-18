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Заявления врачей Навального противоречат друг другу
Агентство городских новостей Москва  / 
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Общество

Заявления врачей Навального противоречат друг другу

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 17:27
Лечащие врачи основателя ФБК заявляли, что им не дают провести осмотр своего пациента, но они смогли диагностировать ему почечную недостаточность.

Врачи Алексея Навального заочно поставили своему пациенту диагноз «почечная недостаточность», основываясь на данных лабораторных анализов, происхождение которых они не уточняют. Это ставит под вопрос заявления о том, что их не допускают к отбывающему наказание в исправительной колонии оппозиционеру.

Вечером 16 апреля 2021 года «Новая газета» опубликовала обращение лечащих врачей основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом) к директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) Александру Калашникову. Кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, нейрохирург Алексей Кащеев, а также офтальмолог и глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева считают, что жизнь Навального находится под угрозой, и просят разрешить им провести осмотр.

«Учитывая резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований А. А. Навального, мы выражаем крайнее беспокойство по поводу его состояния, которое близится к критическому. У пациента развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию — 7,1 ммоль/л)», — говорится в обращении медиков.

Сторонники оппозиционера запустили информационную кампанию в социальных сетях, растиражировав «диагноз». Однако мало кто из них задался вопросом, каким образом получены данные анализов, являются ли они подлинными или сфабрикованы с целью нагнетания обстановки. Так, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в своем Twitter-аккаунте ссылается на «авторитетное мнение» врача Александра Полупана, который был в составе московской бригады, приезжавшей в Омск во время «отравления» основателя ФБК.

В интервью ФАН главный редактор немецкого интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский обратил внимание на тот факт, что данное заявление лечащих врачей Навального противоречит риторике о том, что им не предоставляют доступ к пациенту.

«Если у них (врачей Навального. — Прим. ФАН) есть допуск, и они получили эту информацию, тогда все требования по его лечению — это пустышка. Если же они взяли эту информацию ниоткуда и об этом говорят, то это чистой воды ложь», — отметил эксперт.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, «ни один нормальный врач не поставит диагноз о почечной недостаточности заочно». Он также напомнил, что, согласно оценке консилиума медицинских специалистов от 13 апреля, состояние здоровья отбывающего наказание за нарушение условного срока оппозиционера оценивалось как удовлетворительное. Предварительно проводился полный комплекс диагностических и клинико-лабораторных исследований, о чем сообщало управление ФСИН по Владимирской области.

Заявления врачей Навального противоречат друг другу
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«Нужно знать как минимум результаты анализа крови и анализа мочи. Судя по тому, что нам сообщают из колонии («ИК-2 Покров». — Прим. ФАН), у него нет почечной недостаточности. У него совершенно другая проблематика. И то, что нам говорят врачи Навального, не имеет ничего общего с реалиями», — подытожил политолог.

Ранее в интервью ФАН Александр Сосновский прокомментировал видеозапись, на которой, предположительно, основатель ФБК делал физические упражнения, несмотря на объявленную им голодовку и заявление о потере чувствительности ног и рук. Эксперт предположил, что Алексей Навальный вполне может симулировать тяжелое состояние, и предупредил, что такая активность может нанести вред его здоровью.

навальный фбк сосновский ярмыш
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