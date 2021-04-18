Два человека погибли в Рязанской области из-за любителя скорости

Рязань, 18 апреля. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах аварии на трассе Рязань — Михайлов. Жертвами ДТП стали два человека.

По данным регионального УМВД, ночью улетела в кювет иномарка Subaru Legacy. В салоне были четыре человека, двое из которых скончались от полученных травм. Водитель и одна пассажирка находятся сейчас в медучреждении. Согласно неофициальной информации, автомобилист любил ездить на высокой скорости.

В Ульяновской области в салоне машины найден труп. Автомобилист с большим стажем не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась, мужчина погиб, сообщал ФАН.