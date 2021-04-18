Актриса Мария Голубкина показала фото из роддома с новорожденным

Москва, 18 апреля. Актриса Мария Голубкина удивила поклонников фотографией, сделанной после «родов». Снимок она разместила в Instagram.

На снимке знаменитость лежит на койке в роддоме, а рядом с ней — запеленатый малыш. Скрывать лицо новорожденного артистка не стала.

«Родила», — кратко подписала снимок знаменитость.

Prt Scr instagram.com / @golubkina1973

Ошарашенные поклонники принялись поздравлять артистку с прибавлением в семействе. Но наиболее внимательные интернет-пользователи отметили, что показанная Голубкиной фотография — это розыгрыш. Как они указали, снимок был сделан во время съемок фильма.

«Большой какой сразу, взгляд осмысленный»; «Не поняла... Не верю, после похода в баню и вскоре роды? Не верю! Кадр из фильма или снимается новый фильм»; «Я сначала не поняла! Малыш-то явно не новорожденный»; «Я уже порадоваться хотела», — пишут в комментариях под снимком фолловеры.

Кадр был сделан во время съемок второго сезона сериала «Ни к селу, ни к городу». По сюжету родить должна была Мила, которую играет Голубкина.

Актриса воспитывает двух детей, которых родила от актера и певца Николая Фоменко. Месяц назад Голубкина показала фото повзрослевшей дочери.