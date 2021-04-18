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Магнитуда землетрясения на Сахалине составила 3,3
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
Происшествия

Магнитуда землетрясения на Сахалине составила 3,3

Специалисты зафиксировали землетрясение на территории Сахалинской области. По данным регионального ГУ МЧС, магнитуда подземных толчков составляла 3,3.

Южно-Сахалинск, 18 апреля. Специалисты зафиксировали землетрясение на территории Сахалинской области. По данным регионального ГУ МЧС, магнитуда подземных толчков составляла 3,3.

Очаг находился на пятикилометровой глубине в 26 километрах к юго-западу от поселка Тымовск. Непосредственно в самом населенном пункте местные жители почувствовали двухбалльные толчки.

Информация и жертвах и разрушениях не поступала. Сейчас спасатели и чиновники осматривают на территории поселка объекты с целью выявить возможные повреждения.

Накануне в районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3. Специалисты установили, что эпицентр располагался на дне акватории Кроноцкого залива, сообщал ФАН.

землетрясение сахалин тымовск
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