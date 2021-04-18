Всемирный банк поддержит программу по оценке экосистемы Замбии

Лусака, 18 апреля. Замбия продолжит реализацию программы по оценке экосистемы южноафриканского государства. Всемирный банк (ВБ) выделит на ее поддержку 225 тысяч долларов.

Об этом рассказал секретарь Министерства национального планирования развития Чола Чабала.

Средства потратят на расширение технической помощи. Чабала встретился со старшим специалистом по окружающей среде ВБ Натали Вейр Джонсон и экономистом по окружающей среде Нгао Мубанга.

Эксперты отметили, что в Замбии существует множество разнообразных природных ресурсов, которые влияют на благосостояние страны. Необходимо учитывать экологический капитал и разумно распределять его.

Правительство африканского государства намерено использовать для этого данные, полученные при помощи программы «Учет благосостояния и оценки экосистемных услуг» (WAVES).

Всемирный банк заявил о готовности поддерживать Замбию в ее реализации и увеличить финансирование. В дальнейшем планируется расширить мониторинг по оценке состояния экологии.

World Bank offers Zambia USD225,000 for ecosystem assessment plan https://t.co/FmEIlMD23T pic.twitter.com/f0j1P3VbKL — MENAFN Business (@MENAFN) April 18, 2021

WAVES предназначена для более глубокого понимания взаимосвязи между природными активами и экономической деятельностью. Она уже закончила составление отчетов по трем приоритетным направлениям: лесное хозяйство, почва и водные ресурсы. Экология Замбии находится под угрозой.

В стране ежедневно вырубают сотни деревьев — их используют для производства древесного угля. Значительное сокращение лесного покрова негативно влияет на климат: регион страдает от засухи.