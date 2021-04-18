Эфириум повторил «антиуспех» биткоина и обвалился

Москва, 18 апреля. Торги на криптобирже продемонстрировали падение эфириума в ходе утренней сессии 18 апреля.

Согласно данным торгов биржи Binance, криптовалюта эфириум подешевела во время утренней сессии торгов 18 апреля. Менее популярная, чем биткоин, криптовалюта сейчас торгуется в диапазоне от 1911 до 2483 долларов. В настоящее время на бирже зафиксировано падение эфириума на 12,46% до 2171 доллара, что равняется 164 027 рублям. Это минимальная планка, достигнутая криптовалютой с 13 апреля.

Эфириум с начала 2021 года торгуется на площадке по цене от 729 долларов до 2550 долларов. Его капитализация составляет 256 млрд долларов. Примечательно, что криптовалюта падает в цене вместе с биткоином, который подешевел более чем на 11%.

Эксперты подчеркивают, что динамика стоимости криптовалют, альтернативных биткоину, зависит от колебаний его курса, но в ближайшее время нестабильности и волатильности не ожидается. Глава криптобиржи Coinspaid Максим Крупышев, полагает, что при наиболее выгодном сценарии альткоин может подорожать до 10 тыс. долларов.