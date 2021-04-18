Партия социалистов Молдавии потребовала отставки Майи Санду

Кишинев, 18 апреля. Президент Молдавии Майя Санду может быть причастна к антиконституционному заговору против народа, заявил лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Конституционный суд Молдавии недавно одобрил решение Санду о роспуске депутатов законодательного органа, несмотря на то, что социалисты и другие партии сумели сформировать парламентское большинство. Инициатива была нужна для того, чтобы назначить нового премьера страны.

На фоне этих действий Партия социалистов потребовала отставки действующего президента Молдавии Майи Санду.

Как стало известно ранее, молдавские граждане раскритиковали внутреннюю политику Санду.