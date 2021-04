Страх и ненависть в Чикаго: как пандемия спровоцировала всплеск насилия в США

Массовые протесты охватили Чикаго после убийства полицейским 13-летнего Адама Толедо, члена уличной банды. Малолетний гангстер, предположительно известный среди друзей как Lil Homicide и bvby diablo, не собирался сопротивляться, — однако сделал неверное движение и был убит одним выстрелом.

В статье международной редакции Федерального агентства новостей — о том, как пандемия повлияла на уровень насилия в одном из крупнейших городов США.

Два человека в день

Чикаго известен высоким уровнем насилия. Последние несколько лет в Чикаго непрерывно растет количество убийств. В 2020 году (на фоне пандемии, ограничительных мер и призывов «держаться подальше друг от друга» ради всеобщей безопасности) убийств стало в полтора раза больше. В 2019 году были убиты 504 человека, а в 2020-м — уже 744. В среднем — два человека каждый день. А 31 мая, когда город охватили протесты из-за убийства Джорджа Флойда, было зафиксировано 18 убийств за 24 часа.

Из базы данных Chicago Sun Times следует, что в 2021 году было совершено уже 169 убийств. Последней зафиксированной на момент публикации жертвой стала жительница южного Чикаго, которую зарезал мужчина во время бытовой ссоры.

Параллельно с количеством убийств растет и частота инцидентов с огнестрельным оружием. Неспокойный 2020-й заставил американцев чаще хвататься за оружие: за год полиция Чикаго проверяла сообщения о стрельбе 3237 раза — по восемь выездов в день.

Почти четверть всех убийств произошла в трех районах чикагского Вест-Сайда: Харрисон, Огден и Остин.

Полицейские сводки

На нынешних выходных Чикаго вновь переживает вспышку насилия: пока, по данным Sunday Times, один человек погиб, еще девять пострадали. Около 19.00 в пятницу мужчина вошел в магазин на пересечении Сентрал-Парк и 16-й стрит и открыл огонь из пистолета. 18-летний Джейвон Уорд получил пулю в лицо и скончался по приезду в госпиталь Маунт-Синай. Еще одна женщина получила пулю в плечо.

Все продолжилось в субботу: двух молодых людей подстрелили с разницей в десять часов в разных частях города. Еще один 20-летний молодой человек был обстрелян на Саус-Мичиган-авеню — он «просто гулял» после полуночи в спальном районе, когда услышал выстрелы из темноты и ощутил боль. Другому мужчине на Ист-Стрит «прострелила бедро знакомая женщина», сообщает ABC Chicago.

Прошлый уикэнд в Чикаго вышел куда «громче» — были убиты четыре человека, а получили ранения 28. Перестрелки происходят в самых разных районах города, однако лидирует юг и восток. Самыми опасными районами в 2020 году были Инглвуд, Северный Лондейл, Гарфилд-Парк и Остин, где зафиксировано более 75 убийств.

В Чикаго одно из крупнейших гангстерских сообществ в США — более 100 тысяч бандитов. При этом с 2012 по 2020 год в полиции города не было специализированного отдела по борьбе с бандитизмом — так решил бывший мэр Рам Эммануэль.

Разделенное насилие

Районы постоянного насилия с применением огнестрельного оружия в Чикаго четко ограничены историческими территориями расселения белых жителей, афроамериканцев и латиноамериканцев. Эти же районы исторически страдают от низкого уровня доходов.

Южный Лондейл, где был убит 13-летний член уличной банды Адам Толедо (предположительно связанный с крупной латиноамериканской криминальной группировкой Latin Kings) — одна из таких частей города. Район Литл-Виллидж известен как «Мехико на Среднем Западе». Здесь проживает всего около 3% белого населения, и лишь 10% афроамериканцев — пять из шести местных являются мексиканцами-чикано, ежегодно посреди США отмечают День независимости Мексики.

Район постоянно фигурирует в криминальной хронике: 15 апреля — 17-летняя Лидия Хименес погибла, получив пулю в голову. 12 апреля — 40-летнего мужчину расстреляли из окон проезжающего автомобиля. 4 апреля — мужчина по имени Брайан Герреро застрелен в своем автомобиле. 29 марта — полицейский застрелил предполагаемого злоумышленника на Саут-Сойер-авеню. Этот список продолжается бесконечно и обстоятельства убийств в большинстве своем очень схожие — внезапное нападение на одинокого человека из ночной темноты.

Глава профсоюза полиции Чикаго Джон Катанзара объявил CNN, что не сомневается, что Адам Толедо принадлежал к Latin Kings. По его словам, выстрел полицейского Эрика Стиллмена был «на 100% оправданным». Можно сказать, что не сомневаются в этом и в Литл-Виллидж. Олдермен Джордж Карденас, который представляет латиноамериканский райо, объяснил 5 апреля, почему:

«У этого парня не было никого. Печально говорить это, и я слышал разные нехорошие вещи. Но не было никого, кто мог бы помочь ему, кроме банды. Никто не мог назвать его своим, кроме банды. Позор нам. Я тоже виноват».

Между тем мать погибшего подростка Элизабет Толедо организовала в Gofundme «Мемориальный фонд имени Адама».

«...Еще один ангел получил свои крылья слишком рано и в 13 лет жизнь Адама оборвали… Адам любил играть в «Лего», говорить смешные вещи, чтобы все смеялись, он был ребенком, который освещал комнату, в которую заходил, — пишет мать, чей сын за несколько дней до гибели ушел из дома на несколько дней и потом неожиданно вернулся. — Мечты Адама больше никогда не осуществятся. Иронично, но одной его мечтой было стать офицером полиции…»

Созданный «мемориальный фонд» успел собрать 52 тысячи долларов. В основном это небольшие пожертвования, лишь два человека перечислили больше тысячи.

Вспышки насилия

Предыдущая вспышка насилия в Чикаго наблюдалась в 2016 году. Как отмечает Chicago Tribune, ничего подобного не наблюдалось с начала 90-х годов, когда город был охвачен волной криминального насилия из-за передела наркобизнеса. Сентябрь 1991 года, когда убили 122 человека, стал самым кровавым месяцем за два десятилетия.

Исторически Чикаго поднялся с 8 убийств на 100 тысяч населения в 50-х годах до 34 в 90-х годах — это уровень таких стран, как ЮАР и Мексика. Сейчас этот показатель вновь превышает 25 — что ставит криминал в Чикаго на одну планку с такими государствами, как Колумбия и Гватемала.

В 2016 году, когда к власти пришел президент Дональд Трамп, Чикаго был охвачен волной насилия. Аналогичный всплеск произошел в 2020 году, когда президент расстался с властью. Были зафиксированы 762 убийства и 3550 перестрелок по разным поводам.

При Трампе до 2019 года уровень насилия постепенно снижался, и уровни преступности пошли вниз: перед новой вспышкой было зафиксировано снижение количества убийств (на 14,5% до 492), изнасилований (на 7,2% до 1761 случаев) и даже поджогов (416 случаев в 2019 году). Однако 2020 год все изменил.

Свинцовая пандемия

С марта 2020 года, когда в США был введен жесткий локдаун из-за стремительного разрастания пандемии нового коронавируса, все крупные города страны испытали на себе рост насилия. Однако Чикаго резко выделяется на общем фоне — город в Иллинойсе почти опередил суммарные показатели Лос-Анджелеса (349 убийств) и Нью-Йорка (462). Американские города особенно выделяются на фоне Европы — во всей Италии убийства происходят втрое реже, чем в одном только Чикаго.

Журнал The Economist назвал эпидемию насилия в прошлом году «убийственной тайной». Отчет Совета по криминальному правосудию в 2020 году указывает на рост всех трех ключевых показателей насилия в США с 2020 по 2021 год: убийств (на 42%), физического насилия (на 15%), насилия с применением огнестрельного оружия (на 16%).

В 2021 году новый начальник полиции Чикаго поставил амбициозную цель — не допустить более 300 убийств за год. Такого не происходило уже более 60 лет, и сомнительно, что текущий год станет исключением — к 17 апреля произошло 169 убийств. Ведь март 2021 года успел стать самым кровопролитным месяцем за последние четыре года — в сравнении с первыми месяцами 2020 года, когда ситуация в США оставалась относительно спокойной, количество жертв выросло на 33%, пишет CNN.

Полицейские издержки

На фоне кампании за сокращение финансирования полиции, правоохранительная система в США начала тратить больше: в 2020 сотни миллионов долларов ушли на оплату сверхурочных для офицеров, которые участвовали в подавлении уличных беспорядков.

Как пишет Marketplace, протесты из-за смерти Джорджа Флойда заставили штат Нью-Йорк потратить за две недели 115 миллионов на оплату сверхурочных.

Сиэтл, где в прошлом году разворачивались драматические события вокруг «временной автономной зоны», смог обойтись суммой в 6,3 млн, а Лос-Анжелес потратил более 40 миллионов долларов, — впрочем, эти деньги не вошли в зарплаты, вместо них полицейским предлагали взять денек, чтобы отдохнуть дома, — на фоне карантина из-за COVID-19, роста уровня преступности и охвативших пол-Америки протестов.

Пока одним полицейским приходится стоять в оцеплении и не допускать, чтобы активисты Black Lives Matter заняли какое-то общественно-важное здание, другим офицерам, отмечает Marketplace, «приходится выезжать на вызовы, которые длятся много часов, в собственные выходные выступать в качестве свидетелей в судах и работать на особых мероприятиях, таких как парады».

Кто виноват?

Американские эксперты утверждают, что во всплеске насилия виноват «идеальный шторм», который объединил множество факторов.

Сейчас вся Америка переживает экономический коллапс. Из-за пандемии людьми управляет социальная тревога — она заставляет делать огромные запасы туалетной бумаги и прислушиваться к теориям заговора, распространяемым конспирологами из QAnon. Запущенная после начала протестов из-за убийства Джорджа Флойда кампания defund the police не изменила ничего в жестких взаимоотношениях между американцами и полицией, однако привела к реальному сокращению финансирования правоохранительных структур.

Из-за бесконечных массовых протестов оставшиеся полицейские силы пришлось стянуть в центральные районы городов, указывает CNN. Даже Капитолий пал перед напором толпы сторонников Трампа, тем более неспокойно должны себя чувствовать мэры небольших городов, — не таких важных, как Вашингтон. Если они не хотят, чтобы вверенный им город стал полем боя, им придется любыми способами создавать ему толерантную и прогрессивную репутацию.

Ситуацию усложнило массовое освобождение обвиняемых по уголовным делам, когда стала ясно, какую серьезную угрозу несет появление COVID-19 в тюремных учреждениях. Для мелких профессиональных преступников каждый новый протест — шанс подзаработать; или хотя бы просто подобрать себе хорошие кроссовки в разгромленном магазине.

Протесты из-за Толедо

Сейчас в Чикаго продолжаются протесты из-за гибели Толедо. «Адам, мы любим тебя», — кричат участники массовых акций.

Hundreds have gathered in Chicago to protest the police killing of 13-year-old Adam Toledo pic.twitter.com/53CVZK8MzG — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 16, 2021

Убийство белым полицейским успевшего бросить свое оружие латиноамериканского подростка в очередной раз стало темой номер 1 в Соединенных Штатах. Развитие событий транслируется всеми ведущими телеканалами, корреспонденты опрашивают всех возможных свидетелей, даже тех, кто не может добавить ничего ценного.

Протесты с привычной уже для Соединенных Штатов скоростью переросли в беспорядки. Полиция арестовала двух человек.

Неподалеку от Чикаго в штате Миннесота продолжаются протесты из-за убийства Данте Райта. Небольшой город Бруклин-Сентер — нисколько не похожий на криминальные трущобы Чикаго — превратился в поле боя.

Представители полиции Миннесоты объявили, что состав участников протестов меняется. К местным жителям присоединились пришлые бойцы — в касках, с респираторами и противогазами. Протестующие вооружились одинаковыми черно-белыми зонтами, которыми защищаются от газовых баллончиков и резиновых пуль полиции.

Another flashbang from police, fired into the crowd, briefly sets someone's umbrella on fire.



Brooklyn Center, Minnesota. pic.twitter.com/WK4YOCjJeL — Nicholas Bogel-Burroughs (@NickAtNews) April 17, 2021

Появление зонтов напоминает о беспорядках в Гонконге в 2019 году — когда прозападные протестующие превратили желтый зонт в символ протеста и нашли много способов противостоять силовикам, газу, дубинкам и слежке в социальных сетях. Полиция и Нацгвардия арестовали уже более 100 человек, в городе введен комендантский час — власти опасаются, что после вынесения приговора по делу убийцы Джорджа Флойда толпы могут стать в несколько раз больше.

Финал прений по делу Дерека Шовина состоится в понедельник. Этот день может стать самой горячей точкой этой весны в Соединенных Штатах Америки.