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В США объяснили, где в Афганистане останутся американские военные после вывода войск
army.mil  /  US Army
Армия

В США объяснили, где в Афганистане останутся американские военные после вывода войск

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 16:48
Военнослужащие Вооруженных сил США будут оставаться в Афганистане только для охраны посольства, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Вашингтон, 18 апреля. Военнослужащие Вооруженных сил США будут оставаться в Афганистане только для охраны посольства, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, после 11 сентября на территории Афганистана будут оставаться лишь те американские военные, которые будут задействованы для охраны посольства Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин выступил против вывода американских войск из Афганистана.

Решение о выводе группировки ВС США принял американский лидер Джо Байден. Такой шаг показался экспертам неожиданным. Некоторые из них предположили, что Белый дом намерен сосредоточить свое внимание на Китае и ради этого проводит подобную передислокацию сил.

сша афганистан вс сша
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