Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 16:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:55
Общество
Эстонский депутат Тармо Круусимяэ едва не сорвал заседание парламента. ФАН-ТВ
16:52
Происшествия
Два человека погибли в Рязанской области из-за любителя скорости
16:52
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина показала фото из роддома с новорожденным
16:51
Политика
США отрицают причастность к организации покушения на Лукашенко
16:50
Происшествия
Магнитуда землетрясения на Сахалине составила 3,3
16:49
Политика
Сосновский: Заявленная в ФБК акция является атакой на Россию
16:46
Весь мир
Атаки боевиков на северо-востоке Нигерии вызвали новую волну беженцев
16:45
Экономика
Эфириум повторил «антиуспех» биткоина и обвалился
16:43
Политика
Киев отправит Москве ноту о выдворении старшего дипломата РФ из Украины
16:41
Политика
Партия социалистов Молдавии потребовала отставки Майи Санду
16:37
Армия
В США объяснили, где в Афганистане останутся американские военные после вывода войск
16:37
Шоу-бизнес
Улетевший в отпуск Лазарев продемонстрировала накаченный торс
16:36
Политика
Помощник Байдена не смог однозначно ответить на вопрос о саммите президентов РФ и США
16:35
Общество
Мурашко оценил стадию переговоров о включении «Спутника V» в список препаратов ВОЗ для ЧС
16:34
Общество
Скоростной морской маршрут уже в мае свяжет Новороссийск, Геленджик и Сочи
16:32
Общество
Единственный в мире храм святой Аллы восстанавливают в Пензенской области
16:32
Общество
Трихолог дал мужчинам два совета по уходу за бородой
16:32
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Кишиневом
16:32
Армия
В Норвегии объяснили неожиданное «миролюбие» США в связи с конфликтом на востоке Украины
16:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце назвала главный плюс от развода с Прилучным
Все новости
Улетевший в отпуск Лазарев продемонстрировала накаченный торс
vk.com  /  Сергей Лазарев
Шоу-бизнес

Улетевший в отпуск Лазарев продемонстрировала накаченный торс

Певец Сергей Лазарев отправился отдыхать на лазурное побережье. Поклонники любуются не только прекрасными видами, которыми артист делится в Instagram, но и накаченным телом звезды.

Москва, 18 апреля. Певец Сергей Лазарев отправился отдыхать на лазурное побережье. Поклонники любуются не только прекрасными видами, которыми артист делится в Instagram, но и накаченным телом звезды.

Лазарев отправился отдыхать в Мексику, откуда делится яркими впечатлениями с подписчиками. На своей странице в Instagram он опубликовал короткий ролик, который не мог не привлечь внимание его поклонниц. В кадре певец качается на качелях на побережье, рассекая лазурную воду. Звезда предстал в одних плавках, поэтому женская аудитория смогла детально рассмотреть его восхитительную фигуру.

«Жизнь — еще те качели… Берегите и цените то, что имеете… Всем хорошего дня», — подписал ролик Лазарев.

Поклонников Сергея Лазарева порадовало детское развлечение музыканта. В комментариях представительницы женского пола отметили спортивное и подтянутое тело артиста, на котором буквально можно пересчитать кубики пресса.

«А пресс-то какой, огонь»;

«Вот это пресс! Артист и должен быть таким, всегда отлично выглядите»;

«Наконец-то годный контент в ленте!» — написали фолловеры.

Сергей Лазарев не первый год дружит с коллегой по цеху Ольгой Бузовой. Недавно исполнитель пригласил подругу на виртуальное свидание. Исполнитель хита «Я не боюсь» провел прямой эфир со звездой «Дома-2». В ходе беседы артисты много шутили и смеялись.

лазарев певец фигура
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Улетевший в отпуск Лазарев продемонстрировала накаченный торс
Рейтинг@Mail.ru