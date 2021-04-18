Улетевший в отпуск Лазарев продемонстрировала накаченный торс

Москва, 18 апреля. Певец Сергей Лазарев отправился отдыхать на лазурное побережье. Поклонники любуются не только прекрасными видами, которыми артист делится в Instagram, но и накаченным телом звезды.

Лазарев отправился отдыхать в Мексику, откуда делится яркими впечатлениями с подписчиками. На своей странице в Instagram он опубликовал короткий ролик, который не мог не привлечь внимание его поклонниц. В кадре певец качается на качелях на побережье, рассекая лазурную воду. Звезда предстал в одних плавках, поэтому женская аудитория смогла детально рассмотреть его восхитительную фигуру.

«Жизнь — еще те качели… Берегите и цените то, что имеете… Всем хорошего дня», — подписал ролик Лазарев.

Поклонников Сергея Лазарева порадовало детское развлечение музыканта. В комментариях представительницы женского пола отметили спортивное и подтянутое тело артиста, на котором буквально можно пересчитать кубики пресса.

«А пресс-то какой, огонь»; «Вот это пресс! Артист и должен быть таким, всегда отлично выглядите»; «Наконец-то годный контент в ленте!» — написали фолловеры.

Сергей Лазарев не первый год дружит с коллегой по цеху Ольгой Бузовой. Недавно исполнитель пригласил подругу на виртуальное свидание. Исполнитель хита «Я не боюсь» провел прямой эфир со звездой «Дома-2». В ходе беседы артисты много шутили и смеялись.