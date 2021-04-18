Помощник Байдена не смог однозначно ответить на вопрос о саммите президентов РФ и США

Вашингтон, 18 апреля. Помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности не дал однозначного ответа на вопрос, состоится ли саммит между лидерами России и США.

Как стало известно, во время недавнего телефонного разговора Байден пригласил российского президента Владимира Путина на личную встречу. После этого американская сторона ввела ряд новых санкций в отношении некоторых граждан РФ и организаций.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос журналистов об участии Путина в саммите по климату.