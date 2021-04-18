Сосновский: заявленная в ФБК акция является атакой на Россию

Политолог Александр Сосновский предположил, что анонсированный соратниками Алексея Навального «финальный митинг» в его поддержку без нужного количества регистраций на специальном сайте является жестом отчаяния.



Напомним, Леонид Волков и Иван Жданов выступили с заявлением о проведении очередной акции, призванной обратить внимание на арест основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) и условия его содержания в колонии. Оппозиционеры призвали людей выйти на центральные площади городов страны, отметив, что команда Навального решила не дожидаться 500 тысяч регистраций на сайте и что соответствующие меры носят экстренный характер.



В действительности динамика появления новых «подписей» на сайте оставляла желать лучшего. В первые дни на сайте-карте наблюдался умеренный рост, однако за две недели ситуация изменилась в еще более худшую сторону: на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья Навального, новые регистрации стали появляться крайне медленно. При этом СМИ неоднократно сообщали, что количество отметок о готовности выйти на митинг в поддержку Навального в некоторых населенных пунктах существенно превышало численность жителей, что указывало на факт накрутки.



Сложившаяся ситуация выглядит так, что соратники Навального могли не справиться с заявленной задачей по сбору регистраций, несмотря на массовую поддержку либеральных СМИ. По этой причине руководство ФБК приняло решение не дожидаться новых подписей и экстренно объявить митинг.



По мнению Александра Сосновского, в данном случае имеет место версия об отчаянном положении соратников Навального.

«Это действительно факт отчаяния. Тянуть дальше времени не было, им стало ясно, что это просто провальная акция (регистрации на сайте. — Прим. Ред), которая закончится ничем. И нужно было хоть что-то показывать», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ФАН.

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Эксперт обратил внимание, что анонсированный митинг имеет признаки информационно-наступательной атаки на Россию. Также стоит обратить внимание на то, что Волков обещал подать заявку на согласование акции после определения даты. Нынешние обстоятельства позволяют прийти к выводу, что слова соратника Навального не соответствуют действительности.

«Они намеренно идут на обострение. Конечно, понимают, что митинг может быть не разрешен. Они хотят столкновения с Росгвардией, с властью. Это подтверждает мое предположение, что идет целенаправленная атака на Россию», — резюмировал Сосновский.

Ранее ФАН рассказывал, что команда ФБК, несмотря на обещания оказать помощь задержанным на прошлых митингах, просто забыла о своих сторонниках.