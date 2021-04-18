Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 16:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:55
Общество
Эстонский депутат Тармо Круусимяэ едва не сорвал заседание парламента. ФАН-ТВ
16:52
Происшествия
Два человека погибли в Рязанской области из-за любителя скорости
16:52
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина показала фото из роддома с новорожденным
16:51
Политика
США отрицают причастность к организации покушения на Лукашенко
16:50
Происшествия
Магнитуда землетрясения на Сахалине составила 3,3
16:49
Политика
Сосновский: Заявленная в ФБК акция является атакой на Россию
16:46
Весь мир
Атаки боевиков на северо-востоке Нигерии вызвали новую волну беженцев
16:45
Экономика
Эфириум повторил «антиуспех» биткоина и обвалился
16:43
Политика
Киев отправит Москве ноту о выдворении старшего дипломата РФ из Украины
16:41
Политика
Партия социалистов Молдавии потребовала отставки Майи Санду
16:37
Армия
В США объяснили, где в Афганистане останутся американские военные после вывода войск
16:37
Шоу-бизнес
Улетевший в отпуск Лазарев продемонстрировала накаченный торс
16:36
Политика
Помощник Байдена не смог однозначно ответить на вопрос о саммите президентов РФ и США
16:35
Общество
Мурашко оценил стадию переговоров о включении «Спутника V» в список препаратов ВОЗ для ЧС
16:34
Общество
Скоростной морской маршрут уже в мае свяжет Новороссийск, Геленджик и Сочи
16:32
Общество
Единственный в мире храм святой Аллы восстанавливают в Пензенской области
16:32
Общество
Трихолог дал мужчинам два совета по уходу за бородой
16:32
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Кишиневом
16:32
Армия
В Норвегии объяснили неожиданное «миролюбие» США в связи с конфликтом на востоке Украины
16:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце назвала главный плюс от развода с Прилучным
Все новости
Сосновский: Заявленная в ФБК акция является атакой на Россию
Агентство городских новостей Москва  /  Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.
Политика

Сосновский: Заявленная в ФБК акция является атакой на Россию

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 16:55
По его мнению, соратники Навального не справляются.

Политолог Александр Сосновский предположил, что анонсированный соратниками Алексея Навального «финальный митинг» в его поддержку без нужного количества регистраций на специальном сайте является жестом отчаяния.

Напомним, Леонид Волков и Иван Жданов выступили с заявлением о проведении очередной акции, призванной обратить внимание на арест основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) и условия его содержания в колонии. Оппозиционеры призвали людей выйти на центральные площади городов страны, отметив, что команда Навального решила не дожидаться 500 тысяч регистраций на сайте и что соответствующие меры носят экстренный характер.

В действительности динамика появления новых «подписей» на сайте оставляла желать лучшего. В первые дни на сайте-карте наблюдался умеренный рост, однако за две недели ситуация изменилась в еще более худшую сторону: на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья Навального, новые регистрации стали появляться крайне медленно. При этом СМИ неоднократно сообщали, что количество отметок о готовности выйти на митинг в поддержку Навального в некоторых населенных пунктах существенно превышало численность жителей, что указывало на факт накрутки.

Сложившаяся ситуация выглядит так, что соратники Навального могли не справиться с заявленной задачей по сбору регистраций, несмотря на массовую поддержку либеральных СМИ. По этой причине руководство ФБК приняло решение не дожидаться новых подписей и экстренно объявить митинг.

По мнению Александра Сосновского, в данном случае имеет место версия об отчаянном положении соратников Навального.

«Это действительно факт отчаяния. Тянуть дальше времени не было, им стало ясно, что это просто провальная акция (регистрации на сайте. — Прим. Ред), которая закончится ничем. И нужно было хоть что-то показывать», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ФАН.

Сосновский: заявленная в ФБК акция является атакой на Россию
Pr Scr youtube.com  / Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт обратил внимание, что анонсированный митинг имеет признаки информационно-наступательной атаки на Россию. Также стоит обратить внимание на то, что Волков обещал подать заявку на согласование акции после определения даты. Нынешние обстоятельства позволяют прийти к выводу, что слова соратника Навального не соответствуют действительности.

«Они намеренно идут на обострение. Конечно, понимают, что митинг может быть не разрешен. Они хотят столкновения с Росгвардией, с властью. Это подтверждает мое предположение, что идет целенаправленная атака на Россию», — резюмировал Сосновский. 

Ранее ФАН рассказывал, что команда ФБК, несмотря на обещания оказать помощь задержанным на прошлых митингах, просто забыла о своих сторонниках.

навальный политика несанкционированный митинг сосновский
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Политика / Сосновский: Заявленная в ФБК акция является атакой на Россию
Рейтинг@Mail.ru