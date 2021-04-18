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Трихолог дал мужчинам два совета по уходу за бородой
pixabay.com/PD
Общество

Трихолог дал мужчинам два совета по уходу за бородой

Всего два простых способа помогут мужчине стать обладателем густой бороды, заявила трихолог Светлана Жукова.

Москва, 18 апреля. Всего два простых способа помогут мужчине стать обладателем густой бороды, заявила трихолог Светлана Жукова.

Для того чтобы спровоцировать рост бороды, мужчина может прибегнуть к плазмотерапии. Суть этой операции заключается во введении пациенту под кожу плазмы, полученной из его же крови, рассказала врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Депздрава, трихолог Светлана Жукова.

«Это наши личные факторы роста, которые восстанавливают, регенерируют волосы, суставы колена или плеча. Для бороды я бы рекомендовала плазмотерапию», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Не менее эффективным способом лечения и укрепления волос является использование препаратов, в которых содержится действующее вещество миноксидил. По мнению трихолога, он также может помочь отрастить и укрепить бороду.

«Когда мы стимулируем волос, ему нужно где-то расти, на этом месте может быть телогеновый волос, который не растет, а висит и в течение двух месяцев все равно выпадет», — отметила она.

По ее словам, выпадение волос на начальной стадии лечения является нормальным эффектом. Вскоре вместо них должны появиться новые и здоровые, добавила Жукова.

Не так давно трихолог рассказал о самой вредной прическе. По мнению эксперта, ею является популярный в 60-х годах начес. Дело в том, что он нарушает кутикулу волоса.

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