Легкомоторный самолет разбился под Кишиневом

Кишинев, 18 апреля. Самолет потерпел крушение на спортивном аэродроме в населенном пункте Вадул-луй-Водэ. На борту воздушного судна находились два человека.

Служба чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии сообщает, что экипажу удалось спастись. По предварительным данным, самолет потерял управление после взлета на высоте около 300 метров, после чего столкнулся с землей. После крушения возгорания не последовало.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, врачи и другие специалисты. Причины аварии пока неизвестны. Падение летательного аппарата смягчили деревья и кустарники.

Самолет рухнул в Марксовском районе Саратовской области. На место происшествия работали экстренные службы и правоохранительные органы, сообщал ФАН.