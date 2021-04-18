В Норвегии объяснили неожиданное «миролюбие» США в связи с конфликтом на востоке Украины

Осло, 18 апреля. США и Украина были вынуждены отменить свои планы по эскалации напряженной ситуации в Донбассе из-за твердой и решительной позиции России.

К такому выводу приходит норвежский публицист Пол Стейган, пересказ его публикации приводит «НьюИнформ». Стейган напоминает, что на протяжении нескольких месяцев киевские политики и руководство ВСУ активно готовились к масштабным боям на востоке страны — как в медийном пространстве, так и в области переброски значительных объемов вооружения, боевой техники и личного состава ВСУ в Донбасс, а также в усилении обстрелов ДНР и ЛНР.

В свою очередь США поддерживали данную активность властей Украины и собирались направить два ракетных эсминца в Черное море для демонстрации жесткости своих намерений, пишет норвежский публицист.

Стейган обращает внимание на внезапное и синхронизированное «миролюбие» Вашингтона и Киева. США отказались от визита своих боевых кораблей в черноморскую акваторию, а представители военно-политического руководства Украины заявили о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта на востоке страны, также резко снизилась интенсивность обстрелов ВСУ в Донбассе.

«Россия явно показала, что не шутит», — называет главную причину резкой смены воинственной позиции Вашингтона и Киева норвежский эксперт.

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