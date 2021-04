Атаки боевиков на северо-востоке Нигерии вызвали новую волну беженцев

Абуджа, 18 апреля. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц в Нигерии продолжает расти. Последние нападения на северо-восточный город Дамасак спровоцировали новую волну миграции: около 65 тыс. человек покинули дома.

Они вынужденно бежали после серии атак группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ) на приграничный населенный пункт. Всего за неделю боевики трижды врывались в Дамасак. Нигерийские силовики не могут обеспечить безопасность мирных жителей.

Многие скрылись за границей, в соседнем Нигере. В основном они искали приюта в Майдугури — столице штата Борно. Там уже нашли спасение около 3 млн человек.

Very worrying!



⚠️Up to 65,000 fled for their lives in #Damasak

⚠️ Armed men attacked #IDPs, other civilians, humanitarians.#Borno #Nigeria @UNHCRNiger #UPDATE ⏩https://t.co/NGjYp5HcKk via @refugees pic.twitter.com/dk3lIW5AzN