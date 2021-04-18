Атаки боевиков на северо-востоке Нигерии вызвали новую волну беженцев

Абуджа, 18 апреля. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц в Нигерии продолжает расти. Последние нападения на северо-восточный город Дамасак спровоцировали новую волну миграции: около 65 тыс. человек покинули дома.

Они вынужденно бежали после серии атак группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ) на приграничный населенный пункт. Всего за неделю боевики трижды врывались в Дамасак. Нигерийские силовики не могут обеспечить безопасность мирных жителей.

Многие скрылись за границей, в соседнем Нигере. В основном они искали приюта в Майдугури — столице штата Борно. Там уже нашли спасение около 3 млн человек.

На ситуацию обратили внимание в Организации Объединенных Наций. Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке сообщил, что программа оказания помощи в городе приостановлена.

«После третьего нападения всего за семь дней около 80% населения и внутренне перемещенные лица бежали из Дамасака», — заявил он.

Ларке добавил, что обстановка катастрофическая и, если местные власти ее не стабилизируют, УКГВ придется на длительный период отказаться от деятельности в приграничном районе Нигерии. ООН приняла решение перевести офис из Дамасака в другое место на фоне многочисленных сообщений о том, что сотрудники гуманитарных организаций являются целями боевиков.

Вооруженная группировка врывалась в город на автомобилях с установленными зенитными орудиями. За неделю террористы убили минимум 18 человек, а больше 20 получили ранения.